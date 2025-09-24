Vom besten Nachwuchskoch bis hin zum Inhaber der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln. Johannes Schmidt setzt an der Marina in Mücheln auf Fisch aus eigener Anlage, Nachhaltigkeit und regionale Produkte.

Nachhaltigkeit, Gastronomie und Familienbetrieb prägen das Leben von Johannes Schmidt, der in Mücheln das Restaurant „Zur Forelle“ führt und für frischen Fisch steht.

Mücheln - Von Geburt an dreht sich das Leben von Johannes Schmidt um den Fisch. Er selbst sei jedoch ohne Flossen und Kiemen geboren, scherzt er. Der 27-Jährige ist Inhaber und Koch der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln und gibt im Interview zur Serie „Küchengeflüster“ einen Einblick in seine Arbeit.