Am Wochenende ereigneten sich zwei tödliche Motorradunfälle im Saalekreis. Einsätze, die bei Einsatzkräften vor Ort Spuren hinterlassen können. Wie Feuerwehrleute und Notfallseelsorger mit solchen Einsätzen umgehen und welche Hilfe es für Helfer gibt.

Nach tödlichen Unfällen am Wochenende: Wie Rettungskräfte das Erlebte verarbeiten

Frankleben/Burgliebenau/ MZ. - Zwei schwere Motorradunfälle an nur einem Abend – beide endeten tödlich. Am Samstagabend sind zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen in Frankleben und zwischen Burgliebenau und Lochau ums Leben gekommen. Eine Extremsituation für die Einsatzkräfte vor Ort, die sich im Nachgang eventuell mit emotionalen Belastungen konfrontiert sehen, die solche Einsätze mit sich bringen.