Seit dem Ende der Laga ist der Kurpark in Bad Dürrenberg komplett gesperrt. Das ändert sich nun. Die Stadt erklärt, mit welchen Regeln. Und auch bei der Gastronomie im Park gibt es einen Neustart.

Nach der Laga: Kurpark in Bad Dürrenberg öffnet wieder

Bad Dürrenberg/MZ. - Sieben Wochen sind seit dem Ende der Landesgartenschau vergangen. Seither ist Bad Dürrenbergs Kurpark für die Öffentlichkeit gesperrt. Am Nikolaustag um 15 Uhr ist damit Schluss. Wie Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) im Stadtrat bestätigte, soll der eigentliche Kurpark ab Vogel- und Palmenhaus Richtung Süden dann wieder vollständig zugänglich sein. Einzig der Laga-Eingangsbereich nördlich des Meller-Tors bleibt Baustelle. Zur Eröffnung findet am Freitag und Samstag der Adventszauber vor dem Palmen- und Vogelhaus statt. Am Samstag öffnet auch das Café im Kurpark wieder unter dem Namen „Zuckerliebe“.