Zwei Monate nach dem verheerenden Dachstuhlbrand in Merseburg-Süd bleiben viele Fragen offen. Vor Ort ermittelten das Polizeirevier Saalekreis und das Landeskriminalamt, um die Brandursache herauszufinden. Was sie herausfinden konnten und was Anwohner über umgehende Gerüchte sagen.

Nach Dachstuhlbrand in Merseburg: Was die Ermittlungen des LKA ergeben haben

Anfang August stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Merseburg-Süd in Flammen.

Merseburg/MZ. - Etwas über zwei Monate liegt der Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Merseburg-Süd mittlerweile zurück. Damals brach der Dachstuhl des Hauses aufgrund der Brandschäden ein. 61 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Merseburg und den Ortsteilen Leuna und Bad Dürrenberg waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. In der Folge mussten etliche Familien, deren Wohnungen nicht mehr bewohnbar waren, ihr Zuhause verlassen. Zur Brandursache gab es viele Spekulationen, eine Untersuchung vor Ort sollte Licht ins Dunkle bringen.