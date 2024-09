Was Anwohnern missfällt und wo mindestens 150 Leute beim „Saubermachathon“ am 21. September mit anpacken wollen.

Merseburg/MZ. - Mehrere Anwohner, die in der Merseburger Innenstadt leben, haben sich bereits an das Ordnungsamt gewandt, weil sie den Zustand im Innenhof ihrer Wohnblöcke untragbar finden. Während ihre eigenen Abfallbehälter in einer Müllbox eingefasst seien, die auch noch begrünt ist, würde der Abfall eines Lebensmittelgeschäfts in der Kleinen Ritterstraße alles verschandeln, sagen mehrere Anwohner.