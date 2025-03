In der JVA Bautzen saß der Verdächtige

Mücheln/Halle/MZ. - Banküberfälle sind in den vergangenen Jahren zur Rarität geworden. Höhere Sicherheitsvorkehrungen der Geldinstitute und geringe Barbeträge, die Filialen vor Ort vorhalten, hat Kriminellen das Geschäft vergällt. Umso kurioser – oder aus Sicht der Angestellten tragischer – dass eine Bank in der Innenstadt von Mücheln in den vergangenen Jahren gleich doppelt Schauplatz eines Überfalls wurde. Für den ersten 2021 sitzt ein Berufskrimineller Ende 70 bereits eine zehnjährige Haftstrafe ab. Auch für den zweiten Überfall zeichnete sich im Vorjahr ein Ermittlungserfolg der Polizei ab. Doch nun gibt es eine überraschende Wende.