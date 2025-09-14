Fehlende Einspeisevergütungen für PV-Anlagen: Der mitteldeutsche Netzbetreiber Mitnetz wollte bis Ende des Sommers alle Altfälle abgearbeitet haben. Doch noch immer warten Besitzer von PV-Anlagen auf ihr Geld. Warum und was können sie tun?

Strom ja, Geld nein: Viele PV-Anlagenbetreiber warten weiter auf ihre Vergütung – Mitnetz spricht von Nachbesserungen.

Friedensdorf/MZ. - Wenn der Petitionsausschuss des Landtages am Mittwoch zusammentritt, hat er eine Bitte aus Friedensdorf auf dem Tisch. Sie stammt von Matthias Dupke. Der Leunaer Stadtrat (Linke) hat sich per Petition an die Politik gewendet, weil er Ärger mit dem Stromnetzbetreiber Mitnetz hat. Auf seinem privaten Hausdach ließ Dupke 2023 eine Photovoltaikanlage errichten, speist seither Strom ins Netz ein, doch das Geld dafür fließt nicht so, wie von ihm erhofft.