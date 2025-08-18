weather sonnig
Merseburg
In den vergangenen Wochen hat es in Merseburg unzählige Male gebrannt – die MZ zeigt, wann und wo. Die Stadt Merseburg hatte 1.000 Euro Belohnung ausgelobt. Hat es Hinweise gegeben?

Von Undine Freyberg und Marvin Matzulla Aktualisiert: 19.08.2025, 07:39
Ein Fahrzeug der Merseburger Feuerwehr - unzählige Male mussten die Kamerade ausrücken.
Ein Fahrzeug der Merseburger Feuerwehr - unzählige Male mussten die Kamerade ausrücken. (Foto: Undine Freyberg)

Merseburg/MZ. - Am 28. Juli ging es los. Seit diesem Tag haben unzählige Brände die Feuerwehr Merseburg in Atem gehalten. Die Grafik zeigt, an welchen Tagen es Feuerwehreinsätze gegeben hat und wie nah sich die Brandorte oft waren.