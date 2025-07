S-Bahn 11 zwischen Querfurt und Halle „Mit der Zuverlässigkeit der Linie können wir noch nicht zufrieden sein“

Seit einem halben Jahr sind die Querfurter und das Geiseltal ohne Umstieg an Halle angebunden, über die S-Bahn-Linie 11. Zumindest theoretisch, denn nicht selten strandet der Zug doch in Merseburg. Was die Gründe dafür sind.