Die Bahn-Tochter Start übernimmt Strecken von Abellio, im Süden wird das S-Bahn-Netz ergänzt: Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag in Sachsen-Anhalt.

Neuer Name, neue S-Bahn: Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel in Sachsen-Anhalt

Halle/Querfurt/MZ - Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag mischt in Sachsen-Anhalt ein neuer Anbieter von Regionalzügen mit: Die Start Mitteldeutschland GmbH übernimmt einen großen Teil der bisher von Abellio betriebenen Strecken. Was hat es damit auf sich? Und was ändert sich noch? Alexander Schierholz gibt einen Überblick.