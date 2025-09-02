In Kötzschen werden manche Einwohner bald für eine gewisse Zeit nicht mit dem Auto auf ihre Grundstücke kommen. Warum das ein gutes Zeichen ist und wann es losgehen soll.

Mit dem Auto nicht aufs Grundstück? Warum man sich hier über schlechte Nachrichten freut

Im Bereich der Kreuzung Florian-Geyer-Straße/Zscherbener Weg werden die ersten Arbeiten beginnen.

Merseburg/MZ. - Diese schlechte Nachricht wird bei einigen Kötzschenern echte Freude auslösen: Sie werden in den nächsten Monaten vermutlich eine Zeit lang nicht mit ihren Autos auf ihre Grundstücke kommen. Anwohner der Florian-Geyer-Straße werden sagen: Endlich! Während Anwohner aus anderen Straßen in dem Merseburger Ortsteil ein wenig neidisch sind.