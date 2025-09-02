Seit dem 27. August 2025 wird ein 40-jähriger Mann aus Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) vermisst. Die bisherige Fahndung der Polizei führte nicht zum Auffinden von Patrick Carmona G.

40-Jähriger aus Raguhn-Jeßnitz vermisst - Wo ist Patrick Carmona G.? (Foto im Text)

Suche der Polizei ist bisher erfolglos

Raguhn-Jeßnitz. - Seit dem 27. August 2025 wird der 40-jährige Patrick Carmona G. aus Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) vermisst, teilt die Polizei mit.

Der 40-Jährige habe an dem besagten Tag sein Zuhause verlassen und sei seitdem verschwunden, so die Polizei. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Erfolg geführt.

Seit dem 27. August 2025 wird der 40-jährige Patrick Carmona G. aus Raguhn-Jeßnitz vermisst. (Foto: Polizei)

So wird Patrick Carmona G. beschrieben:

zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß

schlanke Gestalt

sehr kurze dunkelbraune Haare

zuletzt bekleidet mit einer knielangen schwarzen Shorts, einem weißen T-Shirt und schwarzen Sneakern

soll einen Wanderrucksack mitführen

Es wird vermutet, dass sich der Vermisste im Raum Dessau-Roßlau aufhält.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/30 10 entgegen.