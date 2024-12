Digitales Merseburg-Erlebnis mit Bach Mit App durch Merseburg: Zeitreisen und Rätsel lösen

Pünktlich zur TV-Premiere des in Merseburg gedrehten Familienfilms „Bach - Ein Weihnachtswunder“ kann man auch in einer App auf Bach-Mission gehen, Geheimnisse entschlüsseln und gewinnen - in Merseburg.