Weil er in Holland keine Perspektive als Landwirt sah, kam Harwin Beenen 2012 in den Süden Sachsen-Anhalts – und trotzte dort den Krisen der Milchwirtschaft. Heute hat er 4.000 Rinder in Reichardtswerben und Spergau.

Spergau/MZ. - Die Sonne, die am Samstagmittag über Spergau brennt, schmälert nicht den Hunger auf Heißes. Lang ist die Schlange vor dem Grillstand. Die Getränkebude ist ebenfalls umlagert. Viele Gäste haben sich Schatten in der großen Halle gesucht, in der eine Kapelle aufspielt. Es ist viel los beim Hoffest der Ackerbau und Rinder Spergau GmbH.

Es sei das erste, seit er die einstige LPG übernommen hat, sagt Harwin Beenen: „Es ist eine schöne Sache, die Menschen zusammenzubringen und es ist ein Dankeschön an unsere Verpächter, ohne deren Land könnten wir nicht existieren.“ 1.800 Hektar von über 200 Besitzern bewirtschaftet die Spergauer Gesellschaft – von Leuna bis hinunter nach Weißenfels.

LPG-Übernahme in Spergau: Landwirt aus Holland zieht nach Sachsen-Anhalt

Beenens neuer Heimat. Der Chef mit der schwarzen Mütze eines Traktorenherstellers kommt unüberhörbar aus den Niederlanden. Landwirtschaft gerade mit Kühen liege ihm in den Genen, erzählt er. „Wir hatten da auch einen Milchviehbetrieb mit Acker.“ Nördlich von Amsterdam, dort, wo früher Meer war. Aber Beenen fehlte in der Heimat die Perspektive. „Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, lass uns ins Ausland gehen.“

Eines von über 4.000 Rindern Fotos: rob

Ihr Blick ging zunächst nach Tschechien und gen USA. Stattdessen wurde es 2012 Reichardtswerben. Der Niederländer übernahm die dortige Milchviehanlage. 2019 folgte dann der Betrieb in Spergau, weil der ebenso Kühe und Kälber hatte, vor allem aber die Flächen, um das Futter anzubauen.

Trotz Milchkrise: Landwirt hält rund 4.000 Milchkühe im Burgenlandkreis

Die insgesamt etwa 110 Mitarbeiter müssen schließlich täglich die Mäuler von gut 4.000 Milchkühen plus Nachwuchs füttern. „Wir haben den Bestand nicht abgebaut, weil wir immer an die Milch geglaubt haben“, antwortet Beenen angesprochen auf die wiederkehrenden Krisen der Milchwirtschaft.

„Jede Woche hören Betriebe auf, weil sie sagen, es lohnt nicht mehr oder sie keine Leute mehr finden.“ Aktuell sei der Milchpreis ganz okay, die Chance sei jedoch groß, dass er auch wieder sinkt.

Er kann verstehen, warum Kollegen aufhören, doch ihm mache die Milchviehwirtschaft einfach Spaß, sagt Beenen und zeigt sich optimistisch, was die Zukunft in der Region betrifft. Die großen Strukturen, die es durch die LPG in Ostdeutschland gebe, seien ein Vorteil in Zeiten, in denen Personal rar ist. So lohne sich große Technik, mit der man mit wenig Leuten viel Fläche schaffen. Als Beispiel verweist er auf einen riesigen Raupenschlepper am Eingang.

Landwirt fürchtet Probleme durch S-Bahn-Projekt nach Leiptig

Das Areal in Spergau, nur durch die Bahn von der Raffinerie getrennt, ist heute das Hauptquartier für den Pflanzenanbau des Unternehmens. In Sichtweite davon soll in zehn Jahren die S-Bahn nach Leipzig über „die Kurve“ rollen. Das in Merseburg langersehnte Verbindungsgleis ist für das Agrarunternehmen ein Problem. Denn das verliert nicht nur zwei Hektar Anbaufläche für den Bau, sondern einige Felder liegen künftig versteckt in einem Gleisdreieck.

Die Zuwegung ist ein Knackpunkt in Gesprächen zwischen Bahn und Spergau. „Es gibt verschiedene Modelle, wie wir ins Dreieck kommen“, erklärt Pflanzenbauleiter Markus Schuricht. Spruchreif sei aber noch nichts. Priorität habe für ihn zunächst, mit der Bahn entweder Entschädigungen oder Flächentausche für die betroffenen Grundbesitzer, die Verpächter der GmbH, zu klären.