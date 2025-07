Schock am Flugplatz Renneritz: Ein Segelflieger hat es am Dienstag nicht bis zur Landebahn geschafft und stürzte vor Werkstor der Nachbarfirma. Retter müssen Umweg zur Unglücksstelle fahren. Der Fast-Absturz hat alte Wunden wieder aufgerissen.

Renneritz/MZ. - Auf dem Flugplatz in Renneritz ist am Dienstag ein Segelflieger verunglückt. Der 55-jährige Pilot aus den Niederlanden geriet gegen 11.30 Uhr aus ungeklärten Gründen in eine Notlage und war beim Landeanflug deutlich zu tief. Er schaffte es nicht mehr bis zur Landebahn. Stattdessen legte der Pilot eine Bruchlandung auf der Straße „An der Auguste“ vor der Firma Strabag hin. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.