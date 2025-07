Nach Hitlergruß in KZ: Gibt es rechte Vorfälle an Schulen in Wittenberg?

Wittenberg/MZ/LJ - Immer wieder gibt es Schlagzeilen von Jugendlichen, die bei ehemaligen Konzentrationslagern verfassungsfeindliche Symbole zeigen. Fünf Jugendliche aus Hannover sollen bei einem Ausflug zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz in Polen den Hitlergruß gezeigt haben. Ein Video des Vorfalls landete in den sozialen Medien. Davor waren es Jugendliche aus Görlitz, die ebenfalls in Auschwitz den White-Power-Gruß zeigten und ein Foto davon veröffentlichten. Die MZ hat nachgefragt, wie die Lage an Schulen im Landkreis Wittenberg ist.