Merseburgerin berichtet über ihren schweren Radunfall und will Helfern danken

Merseburg/MZ - Nach Jahren des unfallfreien Radfahrens ist es schließlich dieses unscheinbare Schlagloch auf der Lutherstraße, welches Cornelia Franke zum Verhängnis wird. Dabei kennt sie den Weg mit all seinen Tücken eigentlich doch gut. „Ich habe noch gedacht, da musst du aufpassen, da ist ein Schlagloch. Gesagt, getan - und dann bin ich auch schon drin“, erinnert sie sich an den Unfall am Morgen des 21. Juni. So unscheinbar das Schlagloch auf den ersten Blick wirken mag, es erweist sich als tief genug, das Vorderrad wie ein Prellbock abzubremsen. „Ich bin umgefallen und habe mich dann auf der Straße wiedergefunden. Das Fahrrad lag auf mir, also kam ich auch nicht hoch“, erzählt Franke. Ein Radfahrer sei ihr dann zu Hilfe gekommen und habe sie von dem schweren 28er Damenrad mit tiefem Einstieg befreit.