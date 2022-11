Mit Zinn gegen den Tumore Merseburger Wissenschaftler forscht an neuem Krebsmedikament

Jährlich erkranken weltweit Millionen Menschen an Krebs. Goran Kaluđerović arbeitet an der Hochschule Merseburg an neuartigen Methoden zur Tumorbekämpfung. Die sollen günstiger sein und weniger Nebenwirkungen haben.