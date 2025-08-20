weather heiter
  4. Julia Lier als Vorbild: Merseburger Ruderin Anna Keller holt WM-Bronze – was die 18-Jährige jetzt plant

Kurz vor der U19-Weltmeisterschaft in Litauen lag Anna Keller noch krank im Bett – dann ruderte sie sensationell zu Bronze im Doppelzweier. Die Merseburgerin trainiert bereits für ihren nächsten großen Coup und verrät, warum Olympiasiegerin Julia Lier dabei eine besondere Rolle spielt.

Von Olaf Wolf 20.08.2025, 12:00
Anna Keller (l.) mit Schlagfrau Greta Amort.
Anna Keller (l.) mit Schlagfrau Greta Amort. (Foto: MeinRuderbild)

Merseburg/MZ. - Nach den aufregenden WM-Tagen in Trakai (Litauen) ist bei Anna Keller inzwischen wieder Routine eingekehrt. Die 18-jährige Sportschülerin spult ihr tägliches Programm, bestehend aus Training und Schulbesuchen, ab. Wobei sie das Training selbst seit der U19-WM reduziert hat. „Anna hat jetzt eigentlich Urlaub, damit sie die Speicher wieder auffüllen kann“, sagt ihr Trainer Erhard Günther.