Von verkaufsoffenen Sonntagen bis zu neuer Fußgängerzone: Was sich Merseburgs Innenstadthändler wünschen und mit welchen Ideen die Verwaltung die City aufpeppen will.

Merseburg will's anpacken - Und das Zauberfest geht in die Verlängerung

Einzelhändler und Gastronomen wie Christian Bianco vom Fresco Gelato, Petra Rudolph vom Salon Sie & Er, Babette Nagelvom Schmuck- und Uhrengeschäft und Sawas Kosmidis vom Restaurant Wilhelm B.(v.l.) wünschen sich wieder mehr Leben in der Innenstadt.

Merseburg/MZ. - „Ich würde mir wünschen, dass die ganze Innenstadt mal wieder so voll ist wie früher“, sagt Christian Bianco vom Eiscafé Fresco Gelato. „Die Leute müssen sich wieder entscheiden, in ihrer eigenen Stadt einzukaufen, weil es hier Geschäftsleute wie uns alle gibt, die sich große Mühe geben“, sagt er mit seinem strahlendsten Lächeln. „Das wir jetzt wieder alle zusammenarbeiten, finde ich schon mal gut.“ Was das heißt?