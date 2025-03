Merseburg/MZ. - Merseburgs Eltern müssen sich demnächst womöglich auf einen neuen Modus bei der Erhebung von Kita- und Hortbeiträgen einstellen. Wie Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) bestätigte, will die Verwaltung im Mai einen Reformvorschlag in den Stadtrat einbringen. Statt eines fixen Betrages von derzeit beispielsweise 185 Euro im Monat für einen achtstündigen Krippenplatz will die Verwaltung vorschlagen, künftig einen fixen Prozentsatz der Kosten festzulegen, den die Eltern übernehmen müssen. So würden sich die Beiträge direkter an den realen Kosten für Kitas und Horte orientieren.

