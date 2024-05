Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Wer mit dem Ordnungsamt zu tun hat, freut sich meistens nicht unbedingt darüber. Ob Blitzerfoto oder Knöllchen am Auto, der Kontakt endet oft mit einem Verwarn- oder gar einem Bußgeld. Aber was geschieht in der Behörde mit den Anzeigen? Und wie läuft die Verkehrsraumüberwachung generell in Merseburg ab? Das hat sich Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) im Ordnungsamt zeigen lassen.