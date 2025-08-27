23-Jähriger wegen Menschraubs angeklagt Verbrechen im Saalekreis - Aussage eines Mittäters (17) bringt Angeklagten in Schwierigkeiten
Ein 23-Jähriger steht im Saalekreis vor Gericht. Ein jugendlicher Mittäter belastet ihn schwer, berichtet von Erpressung und Bedrohung des Opfers. Die Aussage könnte den Angeklagten seine Bewährung kosten.
Aktualisiert: 27.08.2025, 11:05
Halle/Leuna/MZ. - „Wir haben ihn in die Wohnung gelockt, um ihn abzuziehen“, sagt der 17-Jährige vor dem Landgericht Halle und schildert haarklein, was im Januar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Kumpels passiert war. Der 23-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.