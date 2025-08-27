weather regenschauer
Halle (Saale)
  4. Menschraub im Saalekreis: 23-Jähriger vor Gericht, Mittäter belastet ihn schwer

23-Jähriger wegen Menschraubs angeklagt Verbrechen im Saalekreis - Aussage eines Mittäters (17) bringt Angeklagten in Schwierigkeiten

Ein 23-Jähriger steht im Saalekreis vor Gericht. Ein jugendlicher Mittäter belastet ihn schwer, berichtet von  Erpressung und Bedrohung des Opfers. Die Aussage könnte den Angeklagten seine Bewährung kosten.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 27.08.2025, 11:05
In Leuna sollen ein 23-Jähriger und ein 17-Jähriger zwei Jugendliche eingesperrt, bedroht und erpresst haben. Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt. 
Halle/Leuna/MZ. - „Wir haben ihn in die Wohnung gelockt, um ihn abzuziehen“, sagt der 17-Jährige vor dem Landgericht Halle und schildert haarklein, was im Januar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Kumpels passiert war. Der 23-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.