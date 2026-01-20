Die Produkte von Fernholz in Schkopau sehen viele täglich im Supermarkt, ohne es zu wissen. Das Unternehmen hat nun seinen Standort in Schkopau deutlich erweitert. Der Chef hadert aber mit den aktuellen Bedingungen.

Mehr Becher für Zott, Frischli und Co.: Fernholz verdoppelt seine Kapazitäten in Schkopau

Michael Roth leitet den Standort Schkopau seit 2016 und hat so auch den Ausbau der Anlagen geleitet.

Schkopau/MZ. - „Das ist für Quark, das geht in die Niederlande als Brotclips, das ist für Blumentöpfe, das werden Wärmetauscher, das für Kaffeesahne.“ Michael Roth zeigt in der hohen Lagerhalle links und rechts auf massive Rollen, einige in Weiß, andere dunkel, manche gelb, eine sogar gestreift. Es sind aufgewickelte Folien, die auf die Auslieferung warten. Gefertigt wurden sie nebenan in der Produktionshalle, wo aktuell aber auch noch andere, in dieser Krisenzeit seltene Arbeiten laufen.