Orthopädieschuhtechnik Maßarbeit aus Bad Dürrenberg: Dieses Handwerk gibt Patienten neue Lebensqualität
In der Saline-Passage Bad Dürrenberg fertigt Orthopädieschuhtechniker Kai Krobitzsch maßgeschneiderte Einlagen und Orthesen für Menschen mit Fußproblemen und für Sportler. Doch der Preisdruck und Fachkräftemangel bedrohen die Zukunft des Handwerks.
Bad Dürrenberg/MZ. - Etwas versteckt in der oberen Etage der Bad Dürrenberger Saline-Passage befindet sich das Geschäft „Orthopädie-Schuhtechnik Krobitzsch“. Auf den ersten Blick wirkt der Verkaufsraum wie ein üblicher Schuhladen: Tresen, Sitzgelegenheiten und Schuhregale. Ein Zimmer weiter offenbart ein Untersuchungsraum den Unterschied. Kai Krobitzsch analysiert hier Beinstellung und Gangbild. Ein Scanner erfasst die Fußsohle einschließlich Muskelzügen, Hautveränderungen und Verteilung der Belastung.