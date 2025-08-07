In der Saline-Passage Bad Dürrenberg fertigt Orthopädieschuhtechniker Kai Krobitzsch maßgeschneiderte Einlagen und Orthesen für Menschen mit Fußproblemen und für Sportler. Doch der Preisdruck und Fachkräftemangel bedrohen die Zukunft des Handwerks.

Maßarbeit aus Bad Dürrenberg: Dieses Handwerk gibt Patienten neue Lebensqualität

Orthopädieschuhtechnikermeister Kai Krobitzsch beim Schleifen einer individuell angepassten Einlage in seiner Werkstatt in der Saline-Passage Bad Dürrenberg. Rund 25 Paar Einlagen werden hier pro Woche gefertigt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Etwas versteckt in der oberen Etage der Bad Dürrenberger Saline-Passage befindet sich das Geschäft „Orthopädie-Schuhtechnik Krobitzsch“. Auf den ersten Blick wirkt der Verkaufsraum wie ein üblicher Schuhladen: Tresen, Sitzgelegenheiten und Schuhregale. Ein Zimmer weiter offenbart ein Untersuchungsraum den Unterschied. Kai Krobitzsch analysiert hier Beinstellung und Gangbild. Ein Scanner erfasst die Fußsohle einschließlich Muskelzügen, Hautveränderungen und Verteilung der Belastung.