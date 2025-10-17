Kurz vor Weihnachten war ein Mann aus Braunsbedra auf der A9 bei Bad Dürrenberg in ein Stauende gerast. Sein zehnjähriger Sohn saß auf dem Beifahrersitz und starb infolge des Aufpralls noch am Unfallort. Nun hat der Prozess gegen den 46-Jährigen am Amtsgericht Merseburg begonnen.

Merseburg/MZ. - Rund zehn Monate nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg, bei dem ein zehnjähriger Junge ums Leben kam, muss sich der Vater des Kindes nun vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten. Denn er saß am Steuer des Unfallwagens und wird von der Staatsanwaltschaft Halle als Unfallverursacher angesehen. Angeklagt ist der 46-jährige Braunsbedraer wegen fahrlässiger Tötung.