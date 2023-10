Veranstaltung im Saalekreis Magie in der ganzen Stadt - So lief das Merseburger Zauberfest

Das Merseburger Zauberfest zog am Samstag zahlreiche Besucher an. Kleine und große Hexen, Zauberer und andere Gestalten waren in der Innenstadt unterwegs. Auch im Petrikloster gab es einiges zu entdecken.