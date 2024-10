Nachruf auf einen Geistlichen, Antifaschisten und Kettenraucher Lothar König: Merseburgs Jugendpfarrer der Wendezeit ist tot

Lothar König machte Schlagzeilen, weil er sich als Jenaer Jugendpfarrer in Dresden Neonazis in den Weg stellte. Der Geistliche war aber schon viel früher politsch. In Merseburg prägte er entscheidend die Wendezeit mit. Nachruf auf einen Widerständler, Antifaschisten und Kettenraucher.