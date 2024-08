Der Betrieb auf dem MUEG-Gelände in Lochau arbeitet seit 2022.

Lochau/MZ. - Die Idee kam im Schacht. 1997 hatte der Betonfabrikant Mirko Schüring in seiner Heimat in der Sächsischen Schweiz den Auftrag erhalten, sich um die Schachtverwahrung der Wismut in Königstein zu kümmern. Die alten Gänge sollten verfüllt werden. Schüring erinnert sich: „Wir haben dann auch mit Asche aus dem Kraftwerk Jänschwalde experimentiert.“ Bei der bemerkte er besondere Eigenschaften, die ihn zur Überlegung brachten, die Asche zu einem Baustoff weiterzuverarbeiten.