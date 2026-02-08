Jubilarin aus Merseburg feiert besonderen Ehrentag Lisa Schulz begeht ihren 100. Geburtstag im Kreis der Familie
Die Merseburgerin Lisa Schulz feiert ihren 100. Geburtstag. Was sie schon alles erlebt hat und wie sie sich immer noch fit hält.
08.02.2026, 09:11
Merseburg/MZ. - Luftballons, Wimpelketten und etliche Geschenke. Der Geburtstagstisch von Lisa Schulz im Merseburger Hotel Radisson Blu ist am Freitagmittag prall gefüllt. Dann kommt als Gast noch Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) dazu und erweitert die Sammlung um einen Blumenstrauß. Aus gutem Grund: Denn die Merseburgerin feiert hier im Beisein ihrer Familie ihren 100. Geburtstag.