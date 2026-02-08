Die Merseburgerin Lisa Schulz feiert ihren 100. Geburtstag. Was sie schon alles erlebt hat und wie sie sich immer noch fit hält.

Lisa Schulz feierte am Freitag ihren 100. Geburtstag – hier im Foto mit Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (v.l.n.r.) und ihren beiden Söhnen Andreas und Norbert.

Merseburg/MZ. - Luftballons, Wimpelketten und etliche Geschenke. Der Geburtstagstisch von Lisa Schulz im Merseburger Hotel Radisson Blu ist am Freitagmittag prall gefüllt. Dann kommt als Gast noch Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) dazu und erweitert die Sammlung um einen Blumenstrauß. Aus gutem Grund: Denn die Merseburgerin feiert hier im Beisein ihrer Familie ihren 100. Geburtstag.