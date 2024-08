Am 18. August trieb ein toter Schwan im Saalearm, der Partnerschwan musste kurz darauf eingeschläfert werden. Der Polizei liegt nun eine Anzeige wegen Tierquälerei vor.

Vogelschützer schlagen Alarm: Aufregung um tote Schwäne in Leuna

Das nun tote Schwanenpaar aus Leuna in schöneren Zeiten, fotografiert von einem Anwohner.

Leuna/MZ. - Zwei tote Schwäne – einer wurde leblos in der Saale gefunden, der andere musste später eingeschläfert werden – sorgen derzeit in Leuna für Aufregung. Denn: Der Polizei liegt in der Sache mittlerweile eine Anzeige einer Privatperson gegen Unbekannt, wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor, wie Polizeisprecher Silvio Böhler bestätigt.