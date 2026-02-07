Im Süden von Merseburg soll ein neues Chemiegebiet entstehen. Nun liegt der erste konkrete Entwurf vor. Bürger können bald Stellungnahmen abgeben. Das Wichtigste im Überblick.

Leuna III nimmt Gestalt an: 200‑Hektar‑Gewerbegebiet startet in die entscheidende Planungsphase

Hier soll links an der L178n ein Mobilitäts-Hub entstehen. Gegenüber beginnt Ansiedlungsfäche und Ausgleichsfäche des neuen Chemiegebietes.

Merseburg/MZ. - Schnee bedeckte zuletzt die Felder südlich von Merseburg. Allenfalls ein paar rastende Vögel störten dort die Winterruhe. Zukünftig soll es die auf dem Areal nicht mehr geben. Schließlich soll dort unter dem offiziellen Namen „Industriegebiet Merseburg-Süd“, besser bekannt als „Leuna III“, eine neue Heimat für die Biochemie entstehen.