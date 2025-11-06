Bei der Sportarena im Nova zeigen sich die Vereine der Region. Sie suchen Kontakte und neue Mitglieder. Eine Abteilungsleiterin aus Querfurt erklärt, warum sie seit Jahren mit ihren jungen Turnerinnen in Günthersdorf dabei ist.

Leistungsschau im Shoppingcenter: Das bieten Vereine aus dem Saalekreis den Besuchern

Die Turnerinnen des TSV Gymnasium Querfurt sind auch in diesem Jahr bei der Sportarena im Nova dabei.

Querfurt/Günthersdorf/MZ. - „Es ist eine tolle Sache, weil sich die Vereine präsentieren können“, preist Edelgard Trömel die Sportarena. Die Veranstaltung mit Bühnenprogramm und Ständen der Sportclubs aus dem Saalekreis findet an diesem Samstag von 10 bis 17.30 Uhr zum bereits fünften Mal im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf statt.