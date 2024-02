Susanne Holter-Seydel, die einen Landwirtschaftsbetrieb in Esperstedt im Weida-Land führt, löst ihr Himbeerfeld zum Selberpflücken am Pendlerparkplatz an der A 38 auf. Sie verschenkt Pflanzen an Kindereinrichtungen.

Esperstedt/MZ - - Eine Himbeerpflanze nach der anderen holten Landwirtin Susanne Holter-Seydel und ihre Mitarbeiterin Manuela Dittmann Mittwochmorgen mit dem Spaten aus dem Boden und legten sie in zwei Kisten. „Die fahren wir heute ins Geiseltal“, sagte die Esperstedterin Holter-Seydel, die hier vor etwa vier Jahren das Himbeerfeld zum Selberpflücken am Pendlerparkplatz an der A 38 Abfahrt Querfurt angelegt hatte. Nun wird es aufgelöst. Es hat sich nicht rentiert. Einige der Himbeerpflanzen verschenkt sie nun an Kitas und Schulen in der Region.