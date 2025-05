Überraschung beim Schulbau Landrat im Saalekreis hört auf: Warum Hartmut Handschak bei der Wahl 2026 nicht mehr antritt

Hartmut Handschak strebt keine zweite Amtszeit als Landrat des Saalekreises an. Im Interview erklärt der Merseburg, warum nicht, welche Spatenstiche er noch setzen, wie es um das Basedow-Klinikum – und deutet eine Wende beim Schulbau in Merseburg an.