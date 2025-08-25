weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Ein Mutter-Tochter-Duo verantwortet die neue Tagespflege in der Dürrenberger Bahnhofstraße. Aus eigener Erfahrung wissen die beiden, wie wichtig ein familienfreundliches Arbeitsumfeld ist. Deshalb bietet Ebert & Ebert Tagespflegen seinen Angestellten sogenannte „Muttischichten“ an.

Von Luise Mosig 25.08.2025, 13:30
Tochter Susanne Ebert führt die Geschäfte bei Ebert & Ebert Tagespflegen, Mutter Irene Ebert übernimmt die Pflegedienstleitung.
Tochter Susanne Ebert führt die Geschäfte bei Ebert & Ebert Tagespflegen, Mutter Irene Ebert übernimmt die Pflegedienstleitung. (Foto: Luise Mosig)

Bad Dürrenberg/MZ. - Es wäre nicht Ebert & Ebert, wenn einfach mal alles glattlaufen würde, erzählt Susanne Ebert lachend. Die 29-jährige Bad Dürrenbergerin ist Geschäftsführerin der Ebert & Ebert Tagespflegen GmbH, die im Herbst gegründet wurde und nach aufwendigen Renovierungsarbeiten Anfang Mai in der Bahnhofstraße eröffnet wurde.