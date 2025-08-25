Ein Mutter-Tochter-Duo verantwortet die neue Tagespflege in der Dürrenberger Bahnhofstraße. Aus eigener Erfahrung wissen die beiden, wie wichtig ein familienfreundliches Arbeitsumfeld ist. Deshalb bietet Ebert & Ebert Tagespflegen seinen Angestellten sogenannte „Muttischichten“ an.

Warum die neue Tagespflege in Bad Dürrenberg Wert auf „Muttischichten“ legt

Tochter Susanne Ebert führt die Geschäfte bei Ebert & Ebert Tagespflegen, Mutter Irene Ebert übernimmt die Pflegedienstleitung.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es wäre nicht Ebert & Ebert, wenn einfach mal alles glattlaufen würde, erzählt Susanne Ebert lachend. Die 29-jährige Bad Dürrenbergerin ist Geschäftsführerin der Ebert & Ebert Tagespflegen GmbH, die im Herbst gegründet wurde und nach aufwendigen Renovierungsarbeiten Anfang Mai in der Bahnhofstraße eröffnet wurde.