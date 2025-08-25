30 Kilometer, Dunkelheit, Blessuren an den Füßen – und trotzdem ein unvergessliches Erlebnis: Beim Harzmarsch rund um Blankenburg geht es nicht ums Tempo, sondern um Durchhaltewillen, Gemeinschaft und das Glücksgefühl, die eigenen Grenzen zu überwinden.

Mit Blasen durch die Nacht - so lief meine erste Extremwanderung im Harz

Der Start des Harz-Nachtmarsches erfolgt in Gruppen. Insgesamt 1.000 Wanderer gingen am Samstagabend auf die Strecken.

Bei Kilometer 17 entwickle ich eine Ahnung. Eine besondere Ahnung. Ich trabe gerade eine Allee kurz hinter Langenstein im Harz entlang. Der Boden knirscht unter meinen Wanderschuhen. Es ist Samstag, zehn Uhr in der Nacht. Die Dunkelheit verschluckt die Umrisse der Bäume. Der Mond ist nicht zu sehen. Stirnlampen zucken wie Glühwürmchen durch die Szenerie.