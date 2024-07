Noch vor ihrer Halbzeit hat die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg die 200.000 Besucher begrüßt. Sie liegt damit über den selbstgesteckten Zielen. Hinter den Kulissen knirschte es zuletzt dennoch. Und die letzte große Attraktion lässt weitr auf sich warten.

Landesgartenschau in Bad Dürrenberg knackt 200.000er Marke

Bad Dürrenberg/MZ. - „Sind wir der Millionste Besucher?“, fragt Wilhelm Falb, als ihm Michael Steinland, Geschäftsführer des Landesgartenschau, am Montagmorgen am Eingang eine Pflanze überreicht. Ganz soweit sind die Veranstalter der Laga in Bad Dürrenberg noch nicht. Aber Falb und seine Frau Angelika sind immerhin die Besucher 200.000 und 200.001. Der Eintritt hat sich für das Paar aus Dessau direkt wieder amortisiert, denn als Zweitpräsent erhalten sie einen 100-Euro-Gutschein für das Einkaufszentrum Nova bei Günthersdorf.