Erfolg für Landesgartenschau Bad Dürrenberg Laga-Gesellschaft könnte Stadt Hunderttausende überweisen
Noch ist nicht final klar, wie viel Geld zur Stadt fließt. Aktuell sind auf dem Konto der Gesellschaft 450.000 Euro. Doch es deuten sich noch Streitigkeiten ums Geld an.
Aktualisiert: 22.09.2025, 16:02
Bad Dürrenberg/MZ. - Ein Erfolg ist es allemal, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) und blickt auf die Landesgartenschau 2024 in Bad Dürrenberg zurück. Noch sind aber nicht alle Rechnungen bezahlt.