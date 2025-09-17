DDR-Immobilie am Geiseltalsee sucht neuen Besitzer Ist Versteigerung die letzte Chance für das Kulturhaus in Krumpa?

Die einstige Berufsschule des Mineralölwerks Lützkendorf am Geiseltalsee kommt samt dem Kulturhaus unter den Hammer. Die Krumpaer hoffen auf Erhalt und Nutzung des sanierungsbedürftigen Denkmalschutzobjektes. Welche Idee sie dafür haben.