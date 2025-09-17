weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
DDR-Immobilie am Geiseltalsee sucht neuen Besitzer Ist Versteigerung die letzte Chance für das Kulturhaus in Krumpa?

Die einstige Berufsschule des Mineralölwerks Lützkendorf am Geiseltalsee kommt samt dem Kulturhaus unter den Hammer. Die Krumpaer hoffen auf Erhalt und Nutzung des sanierungsbedürftigen Denkmalschutzobjektes. Welche Idee sie dafür haben.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 17.09.2025, 11:15
Das Kulturhaus Krumpa am Geiseltalsee steht erneut zur Versteigerung. Die denkmalgeschützte DDR-Immobilie soll verkauft werden – die Ideen reichen von einer Musikakademie bis zur Paintball-Halle.
Das Kulturhaus Krumpa am Geiseltalsee steht erneut zur Versteigerung. Die denkmalgeschützte DDR-Immobilie soll verkauft werden – die Ideen reichen von einer Musikakademie bis zur Paintball-Halle. (Foto: Katrin Sieler)

Krumpa/MZ. - Wenn die Deutsche Grundstücksauktionen AG am 25. und 26. September ihre Herbst-Auktionen in Berlin veranstaltet, kommt auch das Kulturhaus Krumpa unter den Hammer.