Die Chemie ächzt unter hohen Energiekosten und Nachfrageflaute. Der Kosmetikzulieferer Vantage Leuna sendet dennoch positive Signale und will am größten deutschen Chemiestandort investieren.

Leuna/MZ. - Gute Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft sind zur Rarität verkommen. Auch die Chemieindustrie wartete zuletzt mit Hiobsbotschaften auf. Im Dezember kündigte der Betreiber des größten Chemieparks des Landes in Leuna, die InfraLeuna, einen Sparkurs an und begründete diesen damit, dass die Anlagen der ansässigen Unternehmen wegen hoher Energiepreise und schlechter Konjunktur auf unter 70 Prozent ausgelastet seien. In den letzten Tagen kündigten auch die Stickstoffwerke in Piesteritz an, ihre Produktion drosseln zu wollen. Stefan Grabowski präsentiert daher ein seltenes Gut, wenn er sagt: „Unser Wachstum geht weiter.“ Und gleich noch ankündigt, dass man auch an geplanten Kapazitätserweiterungen festhalte.