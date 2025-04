Ein Ehepaar aus Montenegro erfüllt sich den langjährigen Traum vom eigenen Restaurant. Welche Geschichte hinter dem Namen „Korsoo“ steckt und was den Gästen dort geboten wird.

Merseburg/MZ. - „Gastronomie ist unsere Leidenschaft“, erklärt Dajla Hamzic. Seit acht Jahren träumten die 29-Jährige und ihr Mann Samed von einem eigenen Restaurant. Mit „Korsoo“ erfüllen die beiden sich diesen Traum an der Weißen Mauer in Merseburg. Die offizielle Eröffnung ist am 1. Mai.