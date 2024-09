Musikliebhaber konnten zum ersten Mal im Rahmen der Merseburger Orgeltage an der „Grossen Concertfahrt“ über Gröst bis nach Naumburg teilnehmen. Was die Besucher dort erwartet hat.

Gröst/MZ. - Interessiert schauen sich die Zuschauer in der Kirche um. Das Interesse gilt dabei vor allem der Trampeli-Orgel auf der ersten Empore, die Besucher bestaunen das Instrument. Dann geht es los. Die rund 50 Besucher finden sich auf den Bänken der Kirche St. Kilian in Gröst ein, um dem Vortrag des Orgelbaumeisters Kristian Wegschneider zu lauschen. Dieser Vortrag ist Teil eines neuen Programmpunktes zu den derzeit stattfindenden 54. Merseburger Orgeltagen. Die „Grosse Concertfahrt“ beinhaltet einen Ausflug über das Merseburger Umland bis nach Naumburg.

Am Morgen fand bereits das traditionelle Aufschließen des Doms und später das Mittagskonzert statt, bei dem Matthias Maierhofer, Organist am Freiburger Münster, im Merseburger Dom die Ladegastorgel spielte. Dann ging es in das Geiseltal nach Gröst. In der Kirche St. Kilian angekommen, gibt es Suppe und Getränke, sowie selbst gepflückte Weintrauben. Kristian Wegschneider erzählt über die Orgelbauerfamilie Trampeli und die Orgel in St. Kilian zu Gröst, sowie Anekdoten aus der Orgelwelt. So erzählt dieser, dass die Trampeli-Orgel seit beinahe 50 Jahren nicht erklingen konnte. Die Kirche drohte zu schließen und es gab die Überlegung, die Orgel woanders hinzubringen. Dank des ansässigen Fördervereins konnte das jedoch verhindert und die Kirche, sowie ihre Orgel restauriert werden. Außerdem erfahren die Zuschauer den Ursprung des Namens Trampeli, der wegen des schöneren Klangs aus dem Namen „Trampel“ entstand.

Im Anschluss an seinen Vortrag dankt Wegschneider zunächst den anwesenden Gästen: „Nur durch ihre Anwesenheit und ihre Begeisterung wird das in dieser Region getragen“. Auch Michael Schönheit, Merseburger Domorganist und künstlerischer Leiter der Orgeltage, lässt er einen Dank zukommen. Er habe immer unermüdlichen Einsatz für den Wiederaufbau der Kirche St. Kilian gezeigt, diesen unterstützt und sogar mit angestoßen. Wegschneiders Präsentation beendet er mit den Worten „Es leben die Merseburger Orgeltage“.

Domorganist Michael Schönheit erklärt, warum die „Grosse Concertfahrt“ ins Leben gerufen wurde: „Früher hat es immer am ersten Montag der Orgeltage eine Konzertfahrt gegeben.“ Es sei wichtig, die Region des Merseburger Umlandes mit ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum an historischen Instrumenten zu zeigen.

Es gibt an diesem Tag außerdem eine weitere Premiere: Bei dem anschließenden vierhändigen Konzert mit Hee-Jung Min und Matthias Maierhofer erklingt zum ersten Mal die Vox Humana. Eine Zungenstimme, die der Trampeli-Orgel im 19. Jahrhundert ausgebaut wurde und dem Instrument bisher noch fehlte.

Die Besucher nehmen die „Grosse Concertfahrt“ gut an, sagt Michael Schönheit. Diese sind nicht selten treue Dauerkartenbesitzer und besuchen die Orgeltage teilweise seit 15 Jahren. Nicht nur Merseburger finden sich an diesem Tag in Gröst ein, auch Menschen aus ferneren Regionen kamen, um dem Klang der Orgeln zu lauschen, den eine Besucherin in Gröst als „Frieden für die Seele“ beschreibt. Während einer kleinen Pause nach Wegschneiders Vortrag warten die Zuschauer neugierig auf das anstehende Konzert auf der Trampeli-Orgel. Die Zeit vertreiben sie sich mit dem Pflücken von saftigen Weintrauben im Außenbereich der Kirche.

Nach dem Konzert geht es weiter zum finalen Ziel der Concertfahrt. Im Naumburger Dom erwartet die Gäste schließlich eine thematische Domführung und im Anschluss ein musikalisch-literarischer Abend mit dem Glasharmonika Duo Wien und dem österreichischen Schauspieler Chris Pichler.

Die Trampeli-Orgel in der Kirche St. Kilian in Gröst sorgt für Begeisterung der Gäste. (Foto: Celina Chasklowicz)

Die wiederbelebte Tradition der Konzertfahrten zu den Orgeltagen soll auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden, um die „Juwelen“ der Orgellandschaft des Merseburger Umlandes wieder aufleben zu lassen, so Michael Schönheit.