Nach der Restaurierung der Trampeli-Orgel in der Kirche Gröst registriert der Förderverein ein enormes überregionales Interesse am Instrument.

Gröst/MZ. - Die 2023 abgeschlossene Restaurierung der Trampeli-Orgel in der Kirche St. Kilian in Gröst beschert dem kleinen Ort überregionale Aufmerksamkeit. Darüber wurde jetzt in der Jahreshauptversammlung des Kirchenfördervereins informiert.