2019 verschwand die Leipziger Studentin Yolanda auf dem Weg zu Ikea in Günthersdorf. Mit Tauchern, Hundertschaft und Fernsehaufrufen suchte die Polizei nach ihr. Schwerpunkte waren Halle und der Saalekreis. Ein Spaziergänger fand ihre sterblichen Überreste nun bei Freyburg.

In den Wochen nach dem Verschwinden konzentrierte sich die Suche auf Günthersdorf. Taucher waren im Saale-Elster-Kanal unterwegs.

Freyburg/Halle/Günthersdorf /MZ - Einer der meist beachteten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre hat ein tragisches Ende gefunden: Die Leipziger Studentin Yolanda ist tot. Spaziergänger hatten bei Freyburg am Wochenende menschliche Knochen entdeckt, die die Ermittler nun sicher der jungen Frau zuordnen konnten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag. Geklärt ist der Fall, bei dem viele Spuren nach Halle und in den Saalekreis führten, damit jedoch noch nicht.