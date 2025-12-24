Der SKC Buna Schkopau und das Merseburger Kinderhaus verbindet seit 2023 eine erfolgreiche Kooperation im Jugendbereich. Bei der alljärlichen Weihnachtsfeier wird diese Zusammenarbeit gemeinsam mit Geschenken für die Kinder und einem Scheck für das Kinderhaus gefeiert. Was bisher erreicht werden konnte.

Kleine Kegler, große Freude: Wie der SKC Buna Schkopau und das Kinderhaus Merseburg zusammenarbeiten

Der Kegelnachwuchs des SKC Buna Schkopau wurde bei der Weihnachtsfeier reich beschenkt.

Schkopau/MZ. - Freudestrahlend hält der Kegelnachwuchs des SKC Buna Schkopau seine Geschenke in der Hand. Gleich mehrere verpackte Schätze zeigen sie stolz in die Kamera. Sie waren jedoch nicht die einzigen, die bei der Weihnachtsfeier des Kegelvereins reichlich beschenkt wurden. Jugendwartin Marina Kriese überreichte einen Scheck im Wert von 500 Euro, die Vereinsmitglieder und Firmen gespendet hatten, an das Merseburger Kinderhaus in der Geusaer Straße.