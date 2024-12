Kitabeiträge in Bad Lauchstädt steigen um ein Viertel – nun aber wirklich

Auch der Besuch der Kita Wolkenschäfchen in Schafstädt wird teurer

Bad Lauchstädt/MZ. - Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in den kommunalen Einrichtungen künftig tiefer in die Tasche greifen. Dieses Damoklesschwert schwebt schon länger über den Köpfen der Erziehungsberechtigten der Goethestadt Bad Lauchstädt. Schließlich hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Dezember beschlossen, die Beiträge für Kitas und Horte im Schnitt um etwa ein Viertel zu erhöhen. Passiert war das bisher nicht. Doch nun will die Kommune zum Jahreswechsel Ernst machen.