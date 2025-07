Ökumenischer Chor feiert 60-jähriges Bestehen Kirchenchor Bad Dürrenberg lädt am Sonntag zum Jubiläumskonzert

Der Kirchenchor Bad Dürrenberg wurde bereits letztes Jahr 60 Jahre alt; diesen Sonntag wird das Jubiläum nun mit einem Konzert in der Laurentiuskirche begangen. Gegründet wurde der Chor vom früheren Kantor Walter Schenke, in dessen Zeit so einige Traditionen auflebten, wie das „Stolle essen“ und die Adventsausfahrten.