Rund um den Kindertag am 1. Juni 2025 verwandeln sich zahlreiche Orte im südlichen Saalekreis in bunte Festmeilen für Kinder und Familien. Von sportlichen Wettbewerben über kreative Bastelstationen bis hin zu besonderen Shows und Führungen: Die Region hat für Groß und Klein wieder zahlreiche Aktionen vorbereitet. Die Mitteldeutsche Zeitung gibt einen Überblick über die schönsten Kindertagsveranstaltungen im Überblick – von Bad Dürrenberg über Mücheln bis Raßnitz.

Bunte Feste und Shows zum Kindertag 2025

Bad Dürrenberg:Das erste Kinder- und Vereinsfest verwandelt am 1. Juni den Kurpark in eine Festmeile. Das Programm: Im Musikpavillon im Kurpark finden Showtänze des Carnevalsclubs (10/13/15 Uhr), ein Theaterstück der Siedlungsgrundschule (10.30 Uhr) sowie Präsentationen von ASB, TSV Leuna, NABU, SV Eintracht, Schützenverein, Feuerwehr-Förderverein und Frei-T-Räume statt. Im Bürger- und Vereinshaus (Witzlebenweg 7B) wird das Theaterstück „Die Wassergeschichte“ von Cantus Mitteldeutschland aufgeführt (11/15 Uhr, 8 Euro).

Bad Lauchstädt:Kostenloser Badespaß und neue Attraktionen erwarten die Kinder der Region im Freibad Bad Lauchstädt. Am Sonntag, 1. Juni, haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt ins Freizeit- und Erlebnisbad. Um 15 Uhr wird die neue Wellenrutsche feierlich eingeweiht – wer mit dem Bürgermeister und der Stadtratsvorsitzenden die Premiere wagt, erhält ein Eis oder Pommes gratis. Zusätzlich können sich die kleinen Besucher auf dem neuen Schildkröten-Parcours im großen Schwimmbecken austoben. Die von Gewerbetreibenden der Stadt gespendete Kletteranlage steht nicht nur am Kindertag, sondern auch an Folgetagen und besonderen Ferientagen zur Verfügung.

Frankleben:Der SV Friesen Frankleben und die Kita „Mäuseland“ Frankleben laden am 1. Juni, 10 bis 13 Uhr, zum Kinder- und Familiensportfest auf den Sportplatz Frankleben ein. Zehn spannende Mitmachstationen und Sportwettbewerbe für Jung und Alt sind vorbereitet. In der Pause warten ein kostenloses Obstbuffet und eine Wasserstation auf die Teilnehmer. Möglich gemacht hat das eine Prämierung im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Revierpionier“.

Beliebtes Entenrennen beim Kinderfest

Klobikau:Wenn bunte Enten um die Wette schwimmen, ist wieder Kinderfest in Klobikau: Am Mittwoch, 28. Mai, lädt die Goethestadt Bad Lauchstädt ab 15 Uhr zum dritten Kinderfest auf den Hortspielplatz der Grundschule Klobikau ein. Der Höhepunkt des Nachmittags wird laut Ankündigung der Stadtverwaltung das beliebte Entenrennen sein. Die Veranstalter versprechen allen kleinen und großen Besuchern einen „Nachmittag voller Spaß, Spiele und Überraschungen“.

Krumpa:Am 1. Juni, 14 bis 16 Uhr, laden der Heimat- und Feuerwehrverein Krumpa und die Initiative Kirche Krumpa zum Kinderfest ein. Los geht es in der Kirche. Die Kirchenmaus lädt zu einer spannenden Entdeckungstour durch das alte Gemäuer ein. Ab 15 Uhr kann gemeinsam der Spielplatz erobert werden. Spielen, Hüpfen und jede Menge Überraschungen sind vorbereitet.

Merseburg:Neugierige Fledermaus erkundet den Sternenhimmel: Zum Kindertag lädt das Planetarium Merseburg am Sonntag, 1. Juni, um 16 Uhr zum Programm „Ein Sternbild für Flappi“ ein. Die Besucher erleben, wie die wissbegierige Fledermaus Flappi eine Sternwarte besucht und auf "Supermann"-Fledermaus Skybat trifft. Gemeinsam stellen sie die Frage: „Kann es ein Sternbild Fledermaus geben?“ Die unterhaltsame Einführung in die Astronomie mit 360-Grad-Videoprojektion richtet sich laut Ankündigung besonders an Kinder ab fünf Jahren, spricht aber auch Erwachsene an. Nach der Vorstellung gibt es Flappi-Malbögen zum Mitnehmen. Eine Anmeldung über [email protected] ist erforderlich.

Kreativstationen und Bühnenshow

Mücheln:Am 31. Mai lädt der Raiffeisen-Markt Mücheln, Merseburger Straße 70, von 10 bis 17 Uhr zum Kinder- und Vereinsfest ein. Geboten werden eine Bühnenshow, Bastel- und Kreativstationen sowie ein Kindersachenbasar. Örtliche Vereine präsentieren sich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mücheln:Am 1. Juni, 11 bis 14 Uhr, führt der SV Geiseltal Mücheln bereits zum 4. Mal direkt am Internationalen Kindertag einen Kinder-Sport-und-Bewegungstag durch, wetterunabhängig in der Turnhalle am Eptinger Rain 66 in Mücheln. Es sind nicht nur die Müchelner Turntiger des SV Geiseltal eingeladen, sondern alle Kinder, um gemeinsam zu sporteln und mit Spaß in Bewegung zu kommen. Es stehen verschiedene Bewegungsstationen bereit. Die Karate-Gruppe ist mit vor Ort. Es darf sich in der Kegelhalle im Kegeln erprobt werden.Weitere Attraktionen sind eine Hüpfburg, das Glücksrad, Torwandschießen und „Der Heiße Draht“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Turnschuhe nicht vergessen!

Raßnitz:Am 1. Juni 2025 lädt der kleine Park in Raßnitz von 10 bis 16 Uhr zu einem Kindertagsfest ein. Der Liedermacher Olaf Schechten tritt auf, Clown Lolli bringt Groß und Klein zum Lachen, und an der Fußball-Dartwand warten Gewinne. Dazu kommen Kinderschminken, Vorführungen mit Rettungshunden und Verkaufsstände mit Kinderkleidung.