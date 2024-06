In Merseburg fehlen Kindermediziner, sagt die Stadt und will neue Praxen gezielt fördern. Doch für die braucht es das Okay der Kassenärztlichen Vereinigung. Die beurteilt die Vorsorgungslage allerdings anders.

Merseburg/MZ. - „Der Kinderarztmangel in Merseburg ist ein Fakt“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). Die vorhandenen Ärzte würden mittlerweile keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Für Eltern ist das ein Problem, für das die Domstadt nun mit einem eher ungewöhnlichen Schritt Abhilfe schaffen will. Sie plant im Stile klassischer Wirtschaftsförderung eine Unterstützung für Kindermediziner, die neu in die Stadt kommen, um so dem Ärztemangel zu begegnen.